HABER

Siverek’te kamyonet devrildi, 6 belediye işçisi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 13:10 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yol yapım çalışmasında çalışacak belediye işçilerini taşıyan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yol yapım çalışmasında çalışacak belediye işçilerini taşıyan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, kamyonette bulunan 6 işçi hafif yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Siverek'e 35 kilometre uzaklıkta bulunan Ergen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmalarını yürüten çalışma ekibinin bulunduğu Hüseyin Al yönetimindeki 06 FM 5094 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan Mehmet Akansel, Yusuf Bağmancı, Mehmet Bayakbaya, Nedim Başıbeyaz ve Recep Çiftçi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
Hava Kuvvetleri eski Başsavcısı Üçok, 'Hipnoz' davasından beraat etti (2)Hava Kuvvetleri eski Başsavcısı Üçok, 'Hipnoz' davasından beraat etti (2)
9 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Tesadüfen denk gelmiş' dedi9 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Tesadüfen denk gelmiş' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölüm haberi kahretti! 'Ağzından yeşil sıvılar gelmeye başlayınca...'

Ağzından yeşil sıvılar gelmeye başlamıştı! Ölüm haberi kahretti

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

Kocasına komşusuyla o fotoğrafı gönderip...

Bu kez hamsinin peşindeler!

Bu kez hamsinin peşindeler!

Bodrum'daki evini satmak istedi, hayatının şokunu yaşadı

Evini satmak istedi, kapısına gelen kağıtla kabusu yaşadı

10 yıldır gözü gibi bakıyor! Ayda 600 lira harcıyor

10 yıldır gözü gibi bakıyor! Ayda 600 lira harcıyor

İnternetten bulduğu eskort dolandırıcı çıktı

İnternetten bulduğu eskort hayatının şokunu yaşattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.