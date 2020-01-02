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  4. Siverek'te kar yağışı kazalara yol açtı

Siverek'te kar yağışı kazalara yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 17:25 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu.

Mehmet SEZGİN / SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu. Kazalar nedeni ile Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.
İlçenin kırsal mahallelerinde öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Siverek- Diyarbakır karayolunun 45'inci kilometresinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bazı araçlar maddi hasarlı kazaya karıştı. Uzun araç konvoylarının oluştuğu yolda, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

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