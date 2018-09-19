Siverek’te kaza: 1 ölü

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Salih Demir (32) öldü.
Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Salih Demir (32) yönetimindeki 63 K 8502 plakalı domates yüklü kamyonet, önünde ilerleyen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen kamyonette sıkışan sürücü Demir, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne görütürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Demir, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kamyonetin yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
FOTOĞRAFLI
Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz!
Merkel'den Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mütabakatı hakkında flaş açıklama!
KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste
Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’li şirketlerin temsilcileriyle kritik görüşme
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Okuyucu Yorumları 0 yorum