Siverek’te kaza: 1 ölü

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Salih Demir (32) öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Salih Demir (32) yönetimindeki 63 K 8502 plakalı domates yüklü kamyonet, önünde ilerleyen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen kamyonette sıkışan sürücü Demir, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne görütürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Demir, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kamyonetin yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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