Siverek'te kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobildeki 3 kuzenden 2'si öldü, 1'i ise yaralandı.
Kaza, sabaha karşı Siverek- Hilvan karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Burak Tunç (34) yönetimindeki 01 VAJ 93 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampoldeki kayalıklara çarparak takla attı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü Burak Tunç ile yanındaki kuzenleri Muhammet Tunç (36) ve Ercan Tunç (32) yaralandı. Yaralı amca çocukları, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Tunç da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Burak ve Muhammet Tunç'un cenazeleri, morga konuldu.
FOTOĞRAFLI
Trende akılalmaz olay! İki çift birbirine girdi!
Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!
Ahmet Hakan Murat Hazinedar'la ilgili rüşvetin belgesini açıkladı!
Bakanlık'tan flaş Selahattin Demirtaş açıklaması!
Fatih Portakal'dan çok çarpıcı 'Kemal Kılıçdaroğlu' yorumu!
Ondan gözünüzü alamayacaksınız
Dünyada en iyi dekorasyona sahip mekanlar belli oldu! Türkiye de listede
Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor
Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce güven vermedi
Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum