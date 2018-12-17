Siverek'te kaza: 2 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yağmur kazaya neden oldu. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Siverek- Diyarbakır Karayolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. Yücekan Timarcıoğlu'nun kullandığı 46 FJ 818 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, takla attı. Karşı şeride geçip ters dönen otomobilin sürücüsü ile beraberinde bulunan Akif Timarcıoğlu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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