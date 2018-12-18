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Siverek'te kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 12:10 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, ara sokaktan caddeye çıkan motosiklete otomobil çarptı.

Siverek'te kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, ara sokaktan caddeye çıkan motosiklete otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Burçak'ın kullandığı 27 F 7174 plakalı otomobil, ara sokaktan caddeye çıkan Ferman Uzun'un kullandığı 63 ER 514 plakalı motosiklete çaptı. Çarpmanın etkisi ile yolsa savrulan Uzun yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun'un bacağında kırık oluştuğu öğrenildi.
Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise olay yerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Siverek'te kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıSiverek'te kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıSiverek'te kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıSiverek'te kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

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