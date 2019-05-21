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Siverek’te kepçenin doğalgaz borusunu patlatması paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 12:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol çalışması yapan iş makinesinin yanlışlıkla doğalgaz borusunu patlatması panik ve korkuya neden oldu.Olay, ilçenin Dicle Mahallesi’nde meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol çalışması yapan iş makinesinin yanlışlıkla doğalgaz borusunu patlatması panik ve korkuya neden oldu.
Olay, ilçenin Dicle Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol genişletme çalışması yapan iş makinesi yanlışlıkla doğalgaz borusunu patlattı. Büyük gürültüyle meydana gelen patlama sonrası yaşanan gaz sızıntısı mahallede paniğe neden oldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler gaz sızıntısını engellerken, polis borunun patladığı yolu kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ekipler daha sonra parçalanan boruyu değiştirdi. Vatandaşlar borunun patlaması ve çıkan gaz nedeniyle büyük korku yaşadıklarını ifade etti.

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