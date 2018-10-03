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Siverek’te, köpekleri zehirlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 17:58 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde ölü bulunan 10 sokak köpeğinin zehirlendiği belirlendi.

Siverek’te, köpekleri zehirlediler

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde ölü bulunan 10 sokak köpeğinin zehirlendiği belirlendi. Mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi.
Bağlar Mahallesi'nde bulunan Şehit Metin Gençdal İlk ve Orta Okulu'nun yanında 10 köpeği hareketsiz görenler, durumu belediye ekiplerine iletti. Şikayet üzerine mahalleye gelen ekiplerin incelemesinde köpeklerin zehirlenerek telef olduğunu belirledi. Köpekler, belediye görevlilerince ilçe dışına götürülerek açılan çukura kireçlenerek gömüldü.
Sokak köpeklerinin zehirlendiğini belirten mahalle sakinleri ölen köpeklerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak olaya tepki gösterdi. Polis ekipleri mahallede tepkiye yol açan köpekleri zehirleyen kişi ya da kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Siverek’te, köpekleri zehirledilerSiverek’te, köpekleri zehirledilerSiverek’te, köpekleri zehirledilerSiverek’te, köpekleri zehirlediler

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