Siverek'te marketlerde fiyat denetimi

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA (DHA) ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bulunan marketlerde fiyat denetimi yapıldı. Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle Siverek'te gıda fiyatlarının arttırıldığı iddiaları üzerine marketler denetim altına alındı. Şanlıurfa İl Ticaret Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve Siverek Belediyesi zabıta ekipleri, girdilerinde önemli bir değişiklik olmadığı halde sattıkları ürünlerine olağan dışı zamlar yaptığı öne sürülen marketler ve üretici işletmelerde denetim yaptı. Ekipler, son 3 aylık alış ve satış faturalarını istedi. En fazla tüketim malzemesi olan ürünlerin raflardaki fiyatlarını da kayıt altına alan görevliler, satış etiketi bulunmayan ürünler konusunda da uyarıda bulundu. Tespit edilen fiyat artışları kayıt altına alınırken, zamların sebepleri ile ilgili satıcıdan açıklama istendi. Girdilerdeki artışları belgeleyemeyen işletmelere yönelik 5 bin ile 50 bin lira arasında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
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