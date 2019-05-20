Siverek'te, öğrencilerden 'cinsel taciz' protestosu

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA Siverek'te, bir grup lise öğrencisi, geçen hafta liseli kızları taciz ettiği iddiasıyla 4 kişinin tutuklanmasının ardından ilçede tepki yürüyüşü gerçekleştirdi. Öğrenciler, cinsel taciz olaylarını protesto etti.

Siverek'te E.Ö., yanında çalışan K.Ç. isimli kadının 'fal bakma' bahanesiyle iş yerine getirdiği liseli kızların kahvesine uyku ilacı attı. E.Ö., uyuyakalan kızlara cinsel tacizde bulundu. Olayın kızlardan birinin ihbarıyla ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan E.Ö. ve K.Ç.'nin cep telefonunda, uyku ilacı katılmış kahveyi içtikten sonra kendinden geçen kızlara ait uygunsuz görüntüler bulundu. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan E.Ö.'nün ev ve iş yeri, olayı öğrenen öfkelili kişilerce cumartesi gecesi kundaklandı. Polis ekipleri ise yürüttüğü soruşturmada ulaştığı bilgiler doğrultusunda, kızları taciz ettiğini belirlediği 2 şüpheliyi daha yakaladı ve bu kişiler de tutuklandı.

ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

İlçede tepkiye yol açan olayın ardından sosyal medyada örgütlenen yaklaşık 100 öğrenci, öğle saatlerinde, Hürriyet Caddesi üzerinde bir araya geldi. Ellerinde cinsel istismarı kınayan dövizler taşıyan öğrenciler, slogan atarak, Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Meydanda öğrenciler adına konuşan lise öğrencisi Ramazan İzol, "Bilinmelidir ki bu yalnızca çocuklarımıza, kızlarımıza yapılmış çirkin saldırı değildir. Bu tüm halkımıza yapılmış bir duygu hırsızlığıdır. Bugün bu olayı kendine dert etmeyen insan, bu memleketin insanı değildir. Tüm insanlarımızdan bu konuda daha duyarlı olmasını, cinsel istismar, taciz ve tecavüze sessiz kalmamasını istiyoruz" dedi.