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Siverek'te otomobil dereye düştü: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 14:08 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, dereye düştü.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, dereye düştü. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Narlıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Beraberinde 3 kişi bulunan Bahri K., 02 AH 474 plakalı otomobiliyle Siverek'e gitmek için yola çıktı. Mahalle çıkışındaki köprü üzerine geldiğinde ise otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, dereye düştü. Bahri K. ve beraberindekiler, yan yatan otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldu. Adı öğrenilemeyen 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken mahalle sakini Halil Gelen aynı bölgede daha önce de kaza meydana geldiğini belirterek, "Yolumuz beton yol olduğu için, buzlama oluyor, buzlanma nedeniyle sık sık kazalar yaşanıyor" dedi. Otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla dereden çıkartıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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