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Siverek’te otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 15:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.Kaza, ilçenin Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı’nda meydana geldi.

Siverek’te otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, ilçenin Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ali S. yönetimindeki 44 KC 786 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı’nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ali S. ile araçta bulunan Ayten S., Sultan S. ve Nurcan P. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Siverek’te otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

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