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Siverek’te otomobilin çarptığı 2 liseli yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 16:24 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde eve dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan iki lise öğrencisi, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Siverek’te otomobilin çarptığı 2 liseli yaralandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde eve dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan iki lise öğrencisi, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. El Cabir Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Halil Beyazkaz ile Bedri Kılıç'a evlerine dönerken yürüdükleri yolda Celal S. yönetimindeki 24 GB 6701 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle iki öğrenci yola savrulurken, kontrolden çıkan otomobil ise yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı öğrencileri Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Siverek’te otomobilin çarptığı 2 liseli yaralandıSiverek’te otomobilin çarptığı 2 liseli yaralandıSiverek’te otomobilin çarptığı 2 liseli yaralandıSiverek’te otomobilin çarptığı 2 liseli yaralandı

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