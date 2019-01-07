HABER

Siverek’te otomobilin çarptığı 2 liseli yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 17:07 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde eve dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan iki lise öğrencisi, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde eve dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan iki lise öğrencisi, otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kaza, öğleden sonra Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. El Cabir Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Halil Beyazkaz ile Bedri Kılıç'a evlerine dönerken yürüdükleri yolda Celal S. yönetimindeki 24 GB 6701 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle iki öğrenci yola savrulurken, kontrolden çıkan otomobil ise yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı öğrencileri Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Muş'taki cinayet zanlısı, 18 yıl sonra Tekirdağ'da yakalandıMuş'taki cinayet zanlısı, 18 yıl sonra Tekirdağ'da yakalandı
Balkondan düşüp, ölen genç kadın toprağa verildiBalkondan düşüp, ölen genç kadın toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Çalışanlar dikkat! 6 bin liraya yükseldi

Çalışanlar dikkat! 6 bin liraya yükseldi

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.