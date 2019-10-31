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Siverek’te pikabın çarptığı simitçi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 10:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü pikap, yoldan geçen simitçiye çarptı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü pikap, yoldan geçen simitçiye çarptı. Kazada 18 yaşındaki simitçi ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunda yeni sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinan G. yönetimindeki 63 N 0914 plakalı küçükbaş hayvan yüklü pikap, seyyar simit satıcılığı yapan Salih Kuyanay’a çarptı. Kazada 18 yaşındaki Salih Kuyanay ağır yaralanırken, simitlerin üzerinde bulunduğu tezgah çarpmanın etkisiyle parçalandı, simitler yere saçıldı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Yaralı Salih Kuyanay, Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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