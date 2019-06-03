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Siverek'te reklam firmasından ilginç bayram kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 17:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir reklam firması, reklam panolarına yerleştirdiği şekerli afişlerle, vatandaşların bayramını kutladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir reklam firması, reklam panolarına yerleştirdiği şekerli afişlerle vatandaşların bayramını kutladı.

İlçenin bazı noktalarında reklam panolarında bayram mesajı yayınlayan firma, panolara çocukların alması için şeker yerleştirdi.

Panoda mesajın altındaki şekerler görenleri tebessüm ettirken, çocuklar ise panodan şeker almanın mutluluğunu yaşadı. Firma çalışanlarının da ara ara şeker isteyen çocuklara yardımcı olması renkli görüntüler oluşturdu.

Dikkat çekmek için böyle bir tasarım hazırladıklarını belirten firma yetkilisi Enes Uçar, şunları kaydetti:

"Daha önce hiç yapılmamış bir fikirle kutlama yapalım istedik. Özellikle üzerinde bir çalışma yapmadık ama bir deneyelim dedik, nasıl olur ve nasıl tepki alırız diye yaptık. Açık havada daha iyi fark edilmeleri için, göstermek için bunu kendi firmamız üzerinde böyle bir tasarıma yöneldik. Yenilik olsun, insanların dikkatini çeksin istedik. Bayram arifesindeyiz ve çocukları da sevindirmek isteyince böyle bir fikir çıktı. Dikkati çekiyor ve olumlu dönüşler aldık."

Panodaki şekerleri gören ve şaşkınlığını gizleyemeyen Musa Geçkin, "Güzel ve farklı bir uygulama olmuş. Çocuklar geçerken şeker alıp geçiyor ki onların tebessüm etmesi çok güzel. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

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