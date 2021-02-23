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  4. Siverek’te rüşvet operasyonunda 11 gözaltı

Siverek’te rüşvet operasyonunda 11 gözaltı

23.02.2021 20:34 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, tapu müdürlüğüne düzenlenen rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, ilçe tapu müdürlüğünde rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, tapu müdürlüğüne düzenlenen rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, ilçe tapu müdürlüğünde rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet’e götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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