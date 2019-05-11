Siverek’te silahlı çatışma

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavga silahlı çatışmaya dönüştü.

Olay, ilçenin Hasan Çelebi Mahallesi Abdulkadir Odabaşı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada her iki taraftan kişiler yanlarında bulundurdukları tabancalarla birbirine ateş açtı.

Kısa süren çatışmada ölen veya yaralanan olmazken, olay yerinde park halinde bulunan iki arabaya mermilerin isabet etmesi sonucu hasar oluştu.

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Polis olay yerinden kaçan, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarından eşkallerini tespit ettiği kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

