Siverek’te silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, ilçenin Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan peynir pazarı kıraathanesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre peynir pazarı kıraathanesinde 2 grup alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda kim veya kimler tarafından ateşlendiği tespit edilemeyen silah veya silahlardan çıkan mermilerle 2 kişi yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler ara sokaklardan kaçarak izini kaybettirdi.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırıyı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

