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  4. Siverek’te silahlı saldırıya uğrayan muhtar vefat etti

Siverek’te silahlı saldırıya uğrayan muhtar vefat etti

14.03.2021 01:27 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arabada saldırıya uğrayan kırsal mahalle muhtarı hayatını kaybettiOlay Siverek-Diyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arabada saldırıya uğrayan kırsal mahalle muhtarı hayatını kaybetti
Olay Siverek-Diyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Zincirliçay kırsal mahalle muhtarı İlhan Kırtay, kendisine ait tesisten arabasına binerek ayrılacağı sırada, aracına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.
Saldırıda ağır yaralanan Kırtay, yakınları tarafından otomobille hastaneye kaldırılmak istendi, yaralı yolda ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Kırtay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayı duyan Kırtay’ın akrabaları, hastaneye akın ederken, polis ve jandarma başka bir olayın meydana gelmemesi için güvenlik önlemleri aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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