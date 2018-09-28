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Siverek'te "Takoran Kültür ve Doğa Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

Siverek'te "Takoran Kültür ve Doğa Festivali"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Takoran Kültür ve Doğa Festivali" başladı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen ve Kanlıkuyu Parkı'nda başlayan kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinlikte konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek'in kadim bir ilçe olduğunu belirterek, festivali düzenleyen Siverek Belediye Belediye Başkanı Resul Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

Resul Yılmaz ise ilin tanıtımı açısından festivalin önemli olduğunu dile getirdi.

"Şanlıurfa ve Siverek sahip olduğu doğal güzellikleriyle, kültürüyle, bünyesinde barındırdığı tarihi yapıtları, Göbeklitepe, Halfeti, Harran ve Takoran'ı ile belki Türkiye'de ilk 3'e girebilecek bir şehir ama maalesef bugüne kadar istediğimiz gibi tanıtamadık." diyen Yılmaz, bu düşünceden hareketle şehri tanıtmak, şehrin ekonomisini çeşitlendirmek istediklerini aktardı.

Halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından festivale katılanlara yöreye özgü şire üzümüyle yapılan bulamaç ikram edildi.

Üç gün sürecek festival kapsamında, yöresel yemek ve olta balıkçılığı yarışmaları, doğa gezisi, Takoran Vadisi'nde tekne turları, akademisyenlerin katılacağı "Geçmişten Geleceğe Siverek" konulu panel, Takoran yarı maratonu ve konser düzenlenecek.

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Kültür ve Doğa Festivali Siverek Şanlıurfa Takoran

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