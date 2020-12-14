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Siverek’te ticari araç takla attı: 2 yaralı

14.12.2020 12:21 | Son Güncelleme:
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Siverek’te ticari araç takla attı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir ticari araç takla attı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir ticari araç takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5’inci kilometresi Haran Üniversitesi Siverek Meslek Yüksekokulu yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ahmet F. yönetimindeki 06 FD3050 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Ahmet F. ile araç içerisinde bulunan Faysal F. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza ilgili inceleme başlatıldı

Siverek’te ticari araç takla attı: 2 yaralı

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