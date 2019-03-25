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Siverek’te trafik kazası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 18:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 16’ıncı kilometresinde meydana geldi.

Siverek’te trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 16’ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefer A. idaresindeki 63 EK 506 plakalı otomobil, 04 AL 552 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücü Sefer A. ile otomobilde bulunan 3 yaşındaki Bilal, Bilge, Zekeriya ve Yavuz A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Siverek’te trafik kazası: 5 yaralı

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