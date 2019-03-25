Siverek’te trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 16’ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefer A. idaresindeki 63 EK 506 plakalı otomobil, 04 AL 552 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücü Sefer A. ile otomobilde bulunan 3 yaşındaki Bilal, Bilge, Zekeriya ve Yavuz A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



