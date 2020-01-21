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  4. Siverek’te türüne az rastlanan sırtlan bulundu

Siverek’te türüne az rastlanan sırtlan bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 13:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde türüne az rastlanan çizgili sırtlan leşi bulundu.Alınan bilgilere göre Siverek ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kayseri kırsal mahallesi yakınlarındaki Siverek-Gevendris yolu kenarında bir yırtıcı hayvan leşi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde türüne az rastlanan çizgili sırtlan leşi bulundu.
Alınan bilgilere göre Siverek ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kayseri kırsal mahallesi yakınlarındaki Siverek-Gevendris yolu kenarında bir yırtıcı hayvan leşi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ölü bulunan hayvan türünün ender rastlanan çizgili sırtlan olduğunu tespit etti.
Gece aracın çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen sırtlan, ekipler tarafından olay yerinde fotoğrafı alındıktan sonra incelenmek üzere götürüldü.

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