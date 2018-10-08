HABER

Siverek’te yaşlı adamın topla imtihanı gülümsetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:17 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde okulun bahçe duvarından topu aşırtarak öğrencilere atmaya çalışan yaşlı adamın çabası görenleri gülümsetti.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde okulun bahçe duvarından topu aşırtarak öğrencilere atmaya çalışan yaşlı adamın çabası görenleri gülümsetti. Kale Mahallesi'nde bulunan İmam Hatip Ortaokulu yanından geçen İbrahim Şenateş (86), öğrencilerin, kaçan topunu okul bahçesine atmaya çalışması ortaya komik görüntüler çıkardı. Şenateş'in topu duvardan aşırma çabası, bu sırada kendisini izleyenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; önüne düşen topu tutan İbrahim Senateş'in topu 2 metre yükseklikteki duvardan aşırmak için çabalaması görülüyor. Görenleri gülümseten Şenateş, başarısız olunca topu bırakarak bölgeden ayrıldı.

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Salihli Devlet Hastanesi'ne Suriyeli tercüman alındıSalihli Devlet Hastanesi'ne Suriyeli tercüman alındı
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde hareketlilikSuudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde hareketlilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul barosunda değişim rüzgarı

İstanbul barosunda değişim rüzgarı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.