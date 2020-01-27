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Siverek’te Zazaca kursu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Zazaca okuma yazma kursu açıldı.UNESCO’nun kaybolan diller arasına aldığı ve dünyada yaklaşık 6-7 milyon insanın konuştuğu Zazaca’nın yaşatılması amacıyla, yurt genelinde talepler doğrultusunda Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde Zazaca kursları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Zazaca okuma yazma kursu açıldı.
UNESCO’nun kaybolan diller arasına aldığı ve dünyada yaklaşık 6-7 milyon insanın konuştuğu Zazaca’nın yaşatılması amacıyla, yurt genelinde talepler doğrultusunda Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde Zazaca kursları başladı. Özelikle Zazaca’nın yoğun konuşulduğu bölgelerdeki halk eğitim müdürlükleri, resmi sitelerinden yapılan duyurularla Zazaca kursu görmek isteyenlerin kayıt yapabileceklerini belirtiyor.
İlçenin Camikebir Mahallesi’nde bulunan Halk Eğitim Müdürlüğü ek binasında verilen kursta A1 seviyesindeki derslerde kursiyerler, Zazaca yazma ve okumayı öğrenirken, ders ortalarında da Zazaca türkülerle kursu eğlenceli hale getiriyor. Kursiyerlerin istekleri doğrultusunda, hafta içi, akşamları ve hafta sonları verilebilen derslere talebin yoğun olması bekleniyor.
Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen bu imkanın değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Zazaca öğretmeni Firuze Demir, "Zazaca kaybolmaya yüz tutmuş diller arasında girmiş bulunmakta, bizde dilimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Bütün çocuklarımızı, gençlerimizi ve büyüklerimizi kursumuza bekliyoruz. Kendi ana dillerini konuşmak ve yaşatmak istiyorlarsa mutlaka kursa gelmeliler" dedi
Kursiyerlerden İlyas Denizedalan, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün bize verdiği bu imkandan dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlarla beraber kursa katılıyoruz. Amacımız Zazaca diliyle konuştuğumuz gibi, yazmak ve okumaktır da, onun için kursa geliyoruz. Burada yazıp, çizip eğleniyoruz, çokta verimli geçiyor, ayrıca Zazaca hocamıza da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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