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Siverek’teki silahlı kavgada 2 kişi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 16:09 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde dün 6 kişinin öldüğü İzol aşireti mensupları arasında çıkan kavga ve ardından meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde dün 6 kişinin öldüğü İzol aşireti mensupları arasında çıkan kavga ve ardından meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Jandarma ekipleri, silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen 2 kişiyi gözaltına alırken, güvenlik güçlerinin ilçedeki önlemlerinin de devam ettiği bildirildi. Siverek'in kırsal Çeltik Mahallesi'nde dün sabah İzol Aşireti mensubu olan akrabalar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya döndü. Tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı çatışmada; Zozan, Mustafa, Meral, Hakkı, Cihan, Cemal, Serhat Ferman, Yusuf Rohat ve Mehmet Metin İzol yaralandı. Yaralıları, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıkan araçlardan birisi, güzergah üzerinde çarptığı Rıdvan Buluş ile Serdar Delen'in ölümüne neden oldu. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Zozan, Mustafa, Meral ve Hakkı İzol da doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bu sırada hastane bahçesinde yaralıların yakınları arasında çıkan arbede ise polislerin havaya uyarı ateşi açmasıyla sonlandırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, Şanlıurfa kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Çok sayıda polis ve askerin takviye edildiği ilçede, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve diğer ilgililerin taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından tansiyonun düşmesi sağlandı. Halen ilçe merkezi ve olayın meydana geldiği Çeltik Mahallesi'nde, polis ve jandarmanın aldığı önlemler sürüyor. KAZADA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ Kavgada yaralananları taşıyan otomobilin hastane yolunda çarparak ölümüne neden olduğu Rıdvan Buluş ile Serdar Delen, otopsilerinin ardından dün gece yakınları tarafından Karakoyun Mahallesi'nde toprağa verildi. 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Güvenlik güçlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen 2 kişinin kimliği saptandı. Jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonla ismi açıklanmayan 2 kişiyi, gizlendikleri evde yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüphelinin sorgusu sürerken, kavgaya karıştığı belirlenen diğer kişilerin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. YARALILAR TEDAVİSİ BİTİNCE, GÖZALTINA ALINACAK Bu arada, kavgada yaralanan 5 kişinin de şüpheli sıfatıyla, tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Hastanelerde tedavisi süren yaralıların doktor onayıyla taburcu edilmesi halinde Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek, olayla ilgili ifadelerine başvurulacağı kaydedildi.

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