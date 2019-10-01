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Sıvı hale getirdikleri uyuşturucuyu şekere enjekte ettikleri iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:43 | Son Güncelleme

Muğla'da sıvı hale getirilen uyuşturucuyu şeker, kurabiye ve poşet çaya enjekte ettikleri öne sürülen 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, sıvı haline getirildikten sonra 3 lolipop şeker, 6 kurabiye ve 19 poşet çaya enjekte edilen uyuşturucu ile bir miktar skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A. ve İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Fethiye gözaltı Muğla uyuşturucu operasyonu

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