HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. “Sivil Alan Gittikçe Daralıyor”

“Sivil Alan Gittikçe Daralıyor”

17.12.2020 13:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
“Sivil Alan Gittikçe Daralıyor”

İnsan Hakları alanında çalışan 22 sivil toplum örgütü tarafından oluşturulan “İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı”nın 2020 yılı raporunda, sivil alanın gittikçe daraldığına dikkat çekildi

İnsan Hakları alanında çalışan 22 sivil toplum örgütü tarafından oluşturulan “İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı”nın 2020 yılı raporunda, sivil alanın gittikçe daraldığına dikkat çekildi.

Aralarında Civil Rights Defenders, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği, Kaos GL, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi gibi 22 örgüt tarafından oluşturulan, “İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı” 2020 raporunu çevrimiçi bir basın toplantısıyla açıkladı.

“Yargı süreçleri ile sivil topluma gözdağı”

Raporda, yıl içinde yaşanan hak ihlalleri, 9 başlık altında toplandı. Raporun ‘Yargı süreçleri ile sivil topluma gözdağı’ başlığı altında Büyükada davası, İnsan Hakları Derneği üyelerinin gözaltına alınması, Osman Kavala Davası’yla ilgili gelişmelere yer verildi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayeti davası da raporda yer aldı. Raporun bu bölümünde “Sanıkların SEGBİS yoluyla savunmaları alınmak istendi, Elçi ailesinin avukatlarının talepleri mahkemece dinlenmedi, sözleri kesildi, duruşmadan atılmakla tehdit edildiler ve yargılamaya etkin bir şekilde katılma hakları engellendi. Bu nedenle Tahir Elçi ailesinin avukatları, mahkeme heyetini reddetti. Duruşmadaki tutum, davranış ve kararları nedeniyle bağımsız ve tarafsızlığına dair ciddi endişelere yol açan mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Mart 2021’e erteledi” görüşlerine yer verildi.

“Hekimler Hedefte”

Raporda yer alan konulardan biri de pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının durumu oldu. Pandemiyle ilgili hükümet politikalarıyla uyuşmayan açıklamalar yapan, hükümetin salgınla mücadele politikasını eleştiren hekimlerin hedef olduğu vurgulanarak “Salgınla ilgili gerçek durum ve rakamları açıklayan çoğu Tabip Odaları üyesi veya yöneticisi çok sayıda hekim gözaltına alındı, haklarında soruşturma açıldı” denildi. Haklarında soruşturma ve dava açılan hekimler hakkında bilgilerin de yer aldığı raporda, hükümetin Türk Tabipleri Birliği’ne ilişkin söylemlerine yer verildi.

“Sivil Alan Gittikçe Daralıyor”

Sivil alanın gittikçe daraldığına dikkat çekilen raporda sivil alanın neden daraldığı şu cümlelerle anlatıldı; ”İçişleri Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle sivil toplum örgütlerinin genel kurul yapmama sürelerini önce 1 Aralık 2020’ye, ardından bir kez daha uzatarak 28 Şubat 2021 tarihine kadar erteledi. Genel kurulların, dernek faaliyeti açısından temel bir çalışma olması ve pandemi koşullarında gerekli önlemler alınarak gerçekleşmesi, bazı alternatif düzenlemelerle mümkün olabilecekken bir bütün olarak yasaklanması, sivil toplum faaliyetlerine dönük bir başka müdahale halini aldı ve faaliyetlere engelleme teşkil edecek bir boyuta geldi. Başta Kürt illeri olmak üzere pek çok ilde eylem ve etkinlik yasakları, 2020’de de devam etti. Van’da, Kasım 2016’dan bu yana kesintisiz toplantı ve gösteri yürüyüşü ve her tür açık hava etkinliği yasağı sürüyor. Fiili yasak ve engellemelerse neredeyse ülke çapında ve etkili bir şekilde sürdürülüyor. AKP’li milletvekillerin teklifiyle gündeme gelen ve derneklere üye bildirim zorunluluğu getiren kanun, 24 Mart 2020’de TBMM’de kabul edildi. Bu uygulamayla, derneklere üye olanların fişlenmesinin önü açıldı ve STK’lara üye olmak isteyenleri caydırıcı bir başka engel daha oluşturuldu. Hak ihlaline uğrayanların ve hak örgütlerinin taleplerini, çağrılarını duyurmak konusunda çok önemli bir mecra olan sosyal medya da hükümetin düzenlemek istediği bir alan olarak yeni yasa tasarıların konusu oldu. Pandemi sürecinin başında torba yasadan son anda çıkarılan, erişim engelleme ve sansürü kolaylaştırıcı düzenlemeler içeren yasa tasarısı, Temmuz 2020’de yasalaştı ve yürürlüğe girdi.“

Raporda ayrıca barolara, avukatlara ve sendikalara yönelik uygulamalar eleştirilirken, İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması kadın ve LGBTİ hareketi üzerindeki polis baskısını artırdığı vurgulandı.

“Baskılar 2020’nin Son Aylarında Arttı”

Raporla ilgili değerlendirme yapan Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörü Barış Altıntaş, baskıların özellikle 2020 yılının son aylarında arttığını söyledi. Altıntaş “ 2020’nin son aylarında yoğunlaşan baskılar ve sivil topluma ve insan hakları savunucularına nefes aldırmama, demokratik bir toplumda insan haklarının korunması için üstlendikleri çok önemli sorumluluğu yerine getirmelerine engel olma, yaptıkları işler nedeniyle onları cezalandırma ve yıldırma amaçlı politikalar, bu ağı neden kurduğumuzu, hak savunucularının kendilerine yönelik baskı ve saldırılara karşı her koşulda dayanışmayı yükseltmesinin önemini ve bu ihtiyacı karşılamak için çalışmalarımızı daha da güçlendirmemiz gerektiğini bize bir kez daha gösterdi” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Kahreden olay! 5 dakika arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettilerKahreden olay! 5 dakika arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettiler
Engelli memur alımları başlıyor!Engelli memur alımları başlıyor!

En Çok Okunan Haberler

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Bomba ilişki itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

Bomba ilişki itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Diyanet'e şoke eden Cüneyt Akman ve Yılmaz Özdil çağrısı

Diyanet'e şoke eden Cüneyt Akman ve Yılmaz Özdil çağrısı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

3 yıl önce kaybettiği cüzdanı başına iş açtı! Bankaya gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

3 yıl önceki olay başına iş açtı, hayatının şokunu yaşadı

3 çocuğunun gözü önünce 6 aylık hamile eşini öldüren cani: Aramızda anlaşmazlık vardı

Konya'daki vahşette yeni gelişme

Karaköy'de kapkaççılar vatandaşlardan kaçamadı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Böyle yakalandılar

Kahreden olay! 5 dakika arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettiler

Kahreden olay! 5 dakika arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettiler

Yargıtay'da AYM üyeliği için yapılan seçim sonuçları belli oldu

Yargıtay'da AYM üyeliği için yapılan seçim sonuçları belli oldu

Mustafa Sarıgül duyurdu! Partinin ismi ve logosu belli oldu

Mustafa Sarıgül duyurdu! Partinin ismi ve logosu belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.