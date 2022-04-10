HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivil Astronot Ekibi Uzay İstasyonu’na Ulaştı

Sivil Astronot Ekibi Uzay İstasyonu’na Ulaştı

09.04.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderilen tamamı sivil ilk astronot ekibi, ticari uzay seyahati yaparak, yörüngedeki araştırma platformuna güvenli bir şekilde ulaştı. 21 saatlik seyahat sonunda UUİ’de karşılanan ekip, uzayda bir hafta boyunca bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek

Sivil Astronot Ekibi Uzay İstasyonu’na Ulaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderilen tamamı sivil ilk astronot ekibi, ticari uzay seyahati yaparak, yörüngedeki araştırma platformuna güvenli bir şekilde ulaştı. 21 saatlik seyahat sonunda UUİ’de karşılanan ekip, uzayda bir hafta boyunca bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek.

Merkezi Teksas eyaletinin Houston kentinde bulunan uzay ve havacılık şirketi Axiom Space’i temsil eden dört sivil astronot, Florida eyaletindeki Canaveral Burnu'nda bulunan NASA'ya ait Kennedy Uzay Merkezi'nden dün yola çıkmıştı. Crew Dragon kapsülü, yerel saatle sabah 8.30’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi.

İlk kenetlenme girişimi, kapsülün UUİ’ye yanaşmasını takip eden görüntüleme sistemindeki teknik bir aksaklık nedeniyle ertelendi. Bu pürüz giderilene kadar Crew Dragon istasyondan 20 metre uzakta yaklaşık 45 dakika beklemek zorunda kaldı.

Kenetlenmenin nihayet gerçekleşmesiyle, uzay istasyonu ile mürettebat kapsülü arasındaki kapalı geçiş yolunun basınç ayarının yapılması ve kapaklar açılmadan önce sızıntı olup olmadığının kontrol edilmesi de yaklaşık iki saat sürdü. Ardından, astronotların uzay istasyonuna girişine izin verildi.

Uçuşun kumandanı 63 yaşındaki İspanya doğumlu Amerikalı Lopez-Alegria, Axiom şirketinde başkan yardımcısı. Komuta sırasında ikinci gelen Larry Connor, emlak ve teknoloji girişimcisi. 70'li yaşlarındaki Connor, aynı zamanda hava akrobasisi pilotu.

İsrailli eski savaş pilotu, yatırımcı ve hayırsever 64 yaşındaki Eytan Stibbe ile 52 yaşındaki Kanadalı işadamı ve hayırsever Mark Pathy, ekibin diğer üyeleri. Stibbe, 2003 yılında dünyaya dönüşü sırasında parçalanan uzay mekiği Columbia'da bulunan yedi astronottan biri olan Ilan Ramon'dan sonra uzaya giden ikinci İsrailli oldu.

Axiom'un dört kişilik ekibi; üç Amerikalı ve bir Alman astronotla ve üç Rus kozmonottan oluşan ve hükümet çalışanları olan Uluslararası Uzay Üssü mürettebatına katılmış oldu.

Uzay istasyonu zaman zaman sivil ziyaretçileri ağırlamış olsa da, Ax-1 misyonu, yörüngede araştırma laboratuvarında çalışmaları amacıyla UUİ’ye ticari uçuşla gönderilen ilk astronot ekibi anlamına geliyor.

Yeni ekip, beyin sağlığı, kalp kök hücreleri, kanser ve yaşlanma üzerine araştırmaların yanısıra mikro yerçekiminde sıvıların yüzey gerilimini kullanarak görüntü üreten bir teknoloji sunumu dahil UUİ'de yürütülecek iki düzine bilim ve biyomedikal deneyi beraberinde getirdi.

Havacılık ve uzay şirketleri Axiom, SpaceX ile Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA arasındaki ortaklığı temsil eden misyon, sektördekiler tarafından "alçak yörünge ekonomisi" olarak adlandırılan ticari uzay seyahatlerinin kapsamının genişletilmesinde önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Axiom yöneticileri, astronot yatırımları ve Dünya yörüngesinde özel bir uzay istasyonu inşa etme planları ile, milyarder girişimciler Jeff Bezos ve Richard Brunson'ın sahibi olduğu Blue Origin ve Virgin Galactic gibi heyecan arayan zenginlere uzay turizmi hizmeti vermenin çok ötesine geçtiklerini söylüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ata cinsel taciz iddiasına gözaltı! Kendini bakın nasıl savunduAta cinsel taciz iddiasına gözaltı! Kendini bakın nasıl savundu
Darp edip, bıçaklamışlardı! 'Bıyıklı' kişi aranıyorDarp edip, bıçaklamışlardı! 'Bıyıklı' kişi aranıyor
"Sakın aldanmayın" diyerek uyardı! Bu yaz farklı olacak..."Sakın aldanmayın" diyerek uyardı! Bu yaz farklı olacak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

'Ramazan ayında alkol içemezsiniz' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: Gözaltılar var

'Ramazan ayında alkol içemezsiniz' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: Gözaltılar var

Malatya'da 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

Malatya'da 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Adana'dan acı haber: 2 asker şehit, 3 yaralı

Adana'dan acı haber: 2 asker şehit, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...

Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Eşinden boşandı, bambaşka biri oldu! “Düz göğüslüydüm”

Eşinden boşandı, bambaşka biri oldu! “Düz göğüslüydüm”

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.