Sivil Astronot Ekibi Uzay İstasyonu’na Ulaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderilen tamamı sivil ilk astronot ekibi, ticari uzay seyahati yaparak, yörüngedeki araştırma platformuna güvenli bir şekilde ulaştı. 21 saatlik seyahat sonunda UUİ’de karşılanan ekip, uzayda bir hafta boyunca bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek.

Merkezi Teksas eyaletinin Houston kentinde bulunan uzay ve havacılık şirketi Axiom Space’i temsil eden dört sivil astronot, Florida eyaletindeki Canaveral Burnu'nda bulunan NASA'ya ait Kennedy Uzay Merkezi'nden dün yola çıkmıştı. Crew Dragon kapsülü, yerel saatle sabah 8.30’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi.

İlk kenetlenme girişimi, kapsülün UUİ’ye yanaşmasını takip eden görüntüleme sistemindeki teknik bir aksaklık nedeniyle ertelendi. Bu pürüz giderilene kadar Crew Dragon istasyondan 20 metre uzakta yaklaşık 45 dakika beklemek zorunda kaldı.

Kenetlenmenin nihayet gerçekleşmesiyle, uzay istasyonu ile mürettebat kapsülü arasındaki kapalı geçiş yolunun basınç ayarının yapılması ve kapaklar açılmadan önce sızıntı olup olmadığının kontrol edilmesi de yaklaşık iki saat sürdü. Ardından, astronotların uzay istasyonuna girişine izin verildi.

Uçuşun kumandanı 63 yaşındaki İspanya doğumlu Amerikalı Lopez-Alegria, Axiom şirketinde başkan yardımcısı. Komuta sırasında ikinci gelen Larry Connor, emlak ve teknoloji girişimcisi. 70'li yaşlarındaki Connor, aynı zamanda hava akrobasisi pilotu.

İsrailli eski savaş pilotu, yatırımcı ve hayırsever 64 yaşındaki Eytan Stibbe ile 52 yaşındaki Kanadalı işadamı ve hayırsever Mark Pathy, ekibin diğer üyeleri. Stibbe, 2003 yılında dünyaya dönüşü sırasında parçalanan uzay mekiği Columbia'da bulunan yedi astronottan biri olan Ilan Ramon'dan sonra uzaya giden ikinci İsrailli oldu.

Axiom'un dört kişilik ekibi; üç Amerikalı ve bir Alman astronotla ve üç Rus kozmonottan oluşan ve hükümet çalışanları olan Uluslararası Uzay Üssü mürettebatına katılmış oldu.

Uzay istasyonu zaman zaman sivil ziyaretçileri ağırlamış olsa da, Ax-1 misyonu, yörüngede araştırma laboratuvarında çalışmaları amacıyla UUİ’ye ticari uçuşla gönderilen ilk astronot ekibi anlamına geliyor.

Yeni ekip, beyin sağlığı, kalp kök hücreleri, kanser ve yaşlanma üzerine araştırmaların yanısıra mikro yerçekiminde sıvıların yüzey gerilimini kullanarak görüntü üreten bir teknoloji sunumu dahil UUİ'de yürütülecek iki düzine bilim ve biyomedikal deneyi beraberinde getirdi.

Havacılık ve uzay şirketleri Axiom, SpaceX ile Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA arasındaki ortaklığı temsil eden misyon, sektördekiler tarafından "alçak yörünge ekonomisi" olarak adlandırılan ticari uzay seyahatlerinin kapsamının genişletilmesinde önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Axiom yöneticileri, astronot yatırımları ve Dünya yörüngesinde özel bir uzay istasyonu inşa etme planları ile, milyarder girişimciler Jeff Bezos ve Richard Brunson'ın sahibi olduğu Blue Origin ve Virgin Galactic gibi heyecan arayan zenginlere uzay turizmi hizmeti vermenin çok ötesine geçtiklerini söylüyor.

