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Sivil ekipler, kural tanımayan sürücülerin korkulu rüyası olu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 12:37 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta geceleri trafiği tehlikeye sokan, abart egzozla insanları rahatsız eden sürücülere karşı 'sivil' trafik ekipleri oluşturuldu.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta geceleri trafiği tehlikeye sokan, abart egzozla insanları rahatsız eden sürücülere karşı 'sivil' trafik ekipleri oluşturuldu. 2 ayda 206 bin 14 lira ceza yazan ekipler, kentte kural tanımayan sürücülerin korkulu rüyası oldu. Özellikle gece saatlerinde trafikte yüksek sesle müzik dinleyen, abart egzoz kullanan, trafiği tehlikeye atan sürücülerle ilgili ihbarların artması üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ihbarların yoğun olarak yapıldığı bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarıyla denetimler yapılmaya başlandı. Ekipler, bu denetimlerinden birini dün gece Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yaptı. Durdurulan araçların evraklarını ve sürücülerin alkollü olup olmadığını kontrol eden ekipler, egzozları da inceledi. Ekipler, durdurdukları lüks bir cipe abart egzozdan dolayı 1002 lira para cezası uyguladı. Sürücüsü ise egzozunun normal olduğunu öne sürüp ekiplere tepki gösterdi. SİVİL EKİPLER OLUŞTURULDU Uygulama noktaları dışında 2 ayrı sivil ekip oluşturuldu. Sivil ekipler, geceleri trafiğe çıkarak kural tanımayan sürücüleri tek tek tespit edip cezai işlem uyguladı. Sivil ekipler kural tanımayan sürücülere son 2 ayda, yüksek sesle müzik dinlemekten 15 bin 660, abart egzozdan 110 bin 220, tehlikeli araç kullanmaktan 9 bin 504 ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 70 bin 630 lira olmak üzere toplam 206 bin 14 lira para cezası uygulandı. 'VATANDAŞLARIMIZIN HUZURUNU KAÇIRMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ' Ekiplerinin yaptığı denetimleri yerinde inceleyen Trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, denetimlerin sık sık yapılacağını belirtti. Doğan, kural tanımayan sürücülerin karşısına hiç ummadıkları bir yerde karşılarına sivil ekip çıkabileceğine dikkat çekerek sürücüleri trafikte kurallara uymaya davet etti. Doğan, şöyle konuştu: "Yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden, araçlarında abart egzoz aparatı bulunan ve egzozlarıyla oynayarak teknik değişiklik yamak suretiyle özellikle gece vakti vatandaşlarımızı rahatsız eden sürücülerle ilgili bu uygulamalara 2 aydır başladık ve devam ediyoruz. Geçen yaz da özel ekip oluşturmuştuk ve bu yaz özel ekip sayımızı artırdık. Özel ekip dediğimiz sivil ekiplerimiz, normal sürücüler gibi trafikte geziyorlar; yüksek sesle müzik dinleyen, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan ve abart egzozlu araçları durdurarak anında işlemlerini yapıyorlar, Sadece bu 2 ekibimizin son 2 ayda yaptığı çalışmalarda 110 abart egzozlu araca işlem yapıldı. 145 tane yüksek sesle müzik dinleyen araca işlem yapıldı, 88 adet trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücüye işlem yapıldı. 35 tane de ehliyetsiz sürücü alındı. Geceleri, özellikle geç saatlerde gürültüden rahatsız olmaktan dolayı bize gelen şikayetleri anında değerlendiriyoruz. Bu tür sürücülerin vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmalarına izin vermeyeceğiz. Trafikte gürültüyle, saygısız ve tehlikeyi düşürecek şekilde araç kullanmayla mücadelemiz devam edecek."

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