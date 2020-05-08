HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Sivil Havacılık Kurumu 1200 TL'lik İHA (drone) lisansını ücretsiz yaptı! İHA 01 lisansı nedir? İHA 01 lisansı nasıl alınır?

Sivil Havacılık Kurumu 1200 TL'lik İHA (drone) lisansını ücretsiz yaptı! İHA 01 lisansı nedir? İHA 01 lisansı nasıl alınır?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.05.2020 18:01 | Son Güncelleme

Sivil Havacılık Kurumu İHA 01 lisansı almak isteyenler için müjdeyi verdi. Drone uçurma ehliyeti olarak da bilinen 1200 TL değerindeki İHA 01 lisansı ücretsiz oldu. Peki İHA 01 lisansı nedir? İHA 01 lisansı nasıl alınır?

Sivil Havacılık Kurumu 1200 TL'lik İHA (drone) lisansını ücretsiz yaptı! İHA 01 lisansı nedir? İHA 01 lisansı nasıl alınır?

Drone uçurmak pek kolay bir iş değil. Drone'u dengede tutmak ve Drone'u uçuracağınız doğru alanı seçmek oldukça önemli. Zira bir drone'u yanlış yerde uçurmanın ülkemizde cezai yaptırımı oldukça büyük. Bu yüzden drone veya diğer adıyla İnsansız Hava Aracı (İHA) uçurmak isteyen kişiler, Sivil Havacılık Kurumu'ndan bir lisans almak zorundalar. Bu lisansların da elbette ki bir bedeli var. Ancak bu anlamda Sivil Havacılık Kurumu'ndan değerlendirilmesi gereken bir müjde geldi.

İHA 01 LİSANSI ARTIK ÜCRETSİZ

Sivil Havacılık Kurumu, daha önce 480 liraya indirdiği İHA 01 lisansını ücretsiz hale getirdi. Bu lisans sayesinde azami kalkış ağırlığı 500 gram ile 25 kilogram arasında olan droneları amatör bir şekilde uçurmak mümkün hale geliyor. Peki İHA 01 lisansı ücretsiz olarak nasıl alınır? İHA 01 lisans başvurusu nasıl yapılır?

İHA 01 Lisansı ücretsiz nasıl alınır?

İHA 01 LİSANSI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  • Öncelikle Sivil Havacılık Kurumu'nun iha.shgm.gov.tr adresine gidin ve kaydınızı oluşturun.
  • Siteden çıkış yapıp, kayıt olduğunuz kimlik bilginiz ve şifreniz ile siteye tekrar giriş yapın.
  • Sağ üst köşede bulunan İşlemler menüsüne tıklayın.
  • İşlemler menüsünden İHA Pilot Kayıt Başvurusu seçeneğine tıklayın. Burada telefonunuza ve e-postanıza şifre gelecek.
  • Gelen şifrelerinizi girin ve Lisans tipi olarak İHA - 1 - Sportif / Amatör'ü seçin.
  • Vesikalık bir fotoğrafınızı yükleyin.
  • Sınav seçeneğine tıklayın. Burada 20 soruluk bir sınava gireceksiniz.
  • Sınavı başarıyla geçtikten sonra yaklaşık bir gün içerisinde sınav sonucunuz onaylanacak ve lisansınızı alacaksınız.

    İHA 01 LİSANSININ BAZI ŞARTLARI VAR

    Lisansınızı aldıktan sonra lisansınızın izin verdiği sınırlar çerçevesinde yer alan drone modellerini keyifle uçurabilirsiniz. Ancak hatırlatmakta fayda var bu lisans tüm drone modellerini istediğiniz yerde uçurmanıza izin vermez. Şehir içi, yoğun ve askeriye gibi girilmesi yasak bölgelerde uçuş yapabilmek için Sivil Havacılık Kurumu'ndan özel izin almanız şart.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
Kritik tarihi bulmacaya gizlediler! Bakalım çözebilecek misiniz?Kritik tarihi bulmacaya gizlediler! Bakalım çözebilecek misiniz?
Koronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladıKoronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Bomba itiraflar! Malvarlığı şoke etti

Bomba itiraflar! Malvarlığı şoke etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Yeni iPhone parçalarına ayrıldı, ilginç gerçek açığa çıktı!

Yeni iPhone parçalarına ayrıldı, ilginç gerçek açığa çıktı!

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
World of Warcraft: Shadowlands – Alpha incelemesi

World of Warcraft: Shadowlands – Alpha incelemesi

Bu işte bir terslik var: Microsoft Windows 10'u hızlandırayım derken yavaşlattı!

Microsoft Windows'u hızlandırmak istedi, ortalık karıştı!

Xiaomi MIUI 12'nin çıkış tarihini bulmacaya sakladı!

Kritik tarihi bulmacaya gizlediler! Bakalım çözebilecek misiniz?

Kameranın gücü adına: Samsung'un Galaxy S21 planı ortaya çıktı!

Samsung'un '150' birimlik yeni telefon planı göründü! Bir ilk...

2020'de en çok satan akıllı telefonlar belli oldu!

2020'nin en iyileri açıklandı! Aralarında sürpriz var

Tasarımı aynı donanımı farklı: Meizu 17 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Aylardır konuşulan akıllı telefon sonunda tanıtıldı! İşte fiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.