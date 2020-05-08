Sivil Havacılık Kurumu 1200 TL'lik İHA (drone) lisansını ücretsiz yaptı! İHA 01 lisansı nedir? İHA 01 lisansı nasıl alınır?

Drone uçurmak pek kolay bir iş değil. Drone'u dengede tutmak ve Drone'u uçuracağınız doğru alanı seçmek oldukça önemli. Zira bir drone'u yanlış yerde uçurmanın ülkemizde cezai yaptırımı oldukça büyük. Bu yüzden drone veya diğer adıyla İnsansız Hava Aracı (İHA) uçurmak isteyen kişiler, Sivil Havacılık Kurumu'ndan bir lisans almak zorundalar. Bu lisansların da elbette ki bir bedeli var. Ancak bu anlamda Sivil Havacılık Kurumu'ndan değerlendirilmesi gereken bir müjde geldi.

İHA 01 LİSANSI ARTIK ÜCRETSİZ

Sivil Havacılık Kurumu, daha önce 480 liraya indirdiği İHA 01 lisansını ücretsiz hale getirdi. Bu lisans sayesinde azami kalkış ağırlığı 500 gram ile 25 kilogram arasında olan droneları amatör bir şekilde uçurmak mümkün hale geliyor. Peki İHA 01 lisansı ücretsiz olarak nasıl alınır? İHA 01 lisans başvurusu nasıl yapılır?

İHA 01 LİSANSI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?