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Sivil Jandarmalar, düğün magandalarını affetmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 16:26 | Son Güncelleme

Isparta’nın Senirkent ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş açan 4 maganda, görevli sivil Jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Sivil Jandarmalar, düğün magandalarını affetmedi

Isparta’nın Senirkent ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş açan 4 maganda, görevli sivil Jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 4 magandadan 3’üne, ‘Genel güvenliği tehlikeye sokmak’ suçlamasıyla toplam 3 bin 882 lira idari para cezası uygulandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde magandalar tarafından gelişigüzel havaya ateş açma, ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçmek amacıyla sorumluluk bölgelerinde çalışma başlattı.
Senirkent ilçesinde sivil görevlilerin düğünde görevlendirilmesiyle yapılan çalışmalar kapsamında; ilçeye bağlı Gençali Köyü’nde 14 Ağustos akşamı düğün merasimi sırasında kurusıkı tabancalarla havaya ateş ettikleri belirlenen, B.Ç. ve M.K.Ç. yakalandı.
Sivil Jandarma görevlileri aynı gün Büyükkabaca Kasabası’ndaki düğün merasiminde kurusıkı tabanca ile havaya ateş eden A.K.’yi de kıskıvrak yakaladı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla, Gençali ve Büyükkabaca’da yakalanan 3 düğün magandası hakkında, ‘Genel güvenliği tehlikeye sokmak’ suçundan yasal işlem başlatılırken, şahıslara 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet’ten kişi başına bin 294’er TL olmak üzere, toplam 3 bin 882 lira tutarında idari para cezası uyguladı.
O maganda da yakalandı
Diğer yandan, Senirkent sivil Jandarma ekiplerince dün Büyükkabaca Kasabası’nda yapılan denetimlerde ise tabanca ile havaya rastgele ateş açtığı tespit edilen S.Ç. yakalandı.
Şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tahkikat başlatıldığı öğrenildi
“Kontroller aralıksız devam edecek”
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, sorumluluk bölgelerinde yapılan düğün merasimlerinde havaya rastgele ateş etme sonucu ölüm ve yaralanma ile neticelenen olayların önlenmesi ile meydana gelen olaylara karışan şüphelilerin yakalanması maksadıyla kontrollere aralıksız devam edeceğine vurgu yapıldı.

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