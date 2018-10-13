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Sivil memur, polis merkezinde görevli polisi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 16:25 | Son Güncelleme

Konya'nın Meram ilçesindeki olay, güvenlik kamerasınca görüntülendi

Konya'da, bir polis merkezinde görevli sivil memur, mesai arkadaşı polis memurunu demir çubukla başından yaraladı. Olay, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesindeki polis merkezinde sivil memur olan R.A, aynı yerde görevli polis memuru H.B'ye demir çubukla saldırdı.

Diğer görevlilerin araya girmesiyle etkisiz hale getirilen R.A, gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen R.A, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan polis memuru H.B. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay anı, polis merkezinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, ayakta bekleyen R.A'nın bir polis ile konuşması, bu sırada yanından geçen H.B'ye belinden çıkarttığı demir çubukla saldırması, polislerce etkisiz hale getirilmesi ve yaralanan polis memuru H.B'nin yardım istemesi yer alıyor.

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