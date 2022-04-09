Sivil Mürettebatlı Uzay Gemisi Yola Çıktı

Merkezi Teksas eyaletinin Houston kentinde bulunan uzay ve havacılık şirketi Axiom Space’in seçtiği dört sivil astronot, Florida eyaletindeki Canaveral Burnu'nda bulunan NASA'ya ait Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 11.17'de uzay yolculuğuna çıktı.

Tepesinde Crew Dragon kapsülü bulunan iki aşamalı Falcon 9 roketinden oluşan yaklaşık 120 metre boyundaki SpaceX fırlatma aracının yolculuğu sorunsuz başladı.

Fırlatılıştan dokuz dakika sonra Crew Dragon kapsülü, ilk aşama yörüngeye ulaştı. Falcon 9 roketinin kullanılabilir alt kısmı Dünya'ya geri dönerek Atlas Okyanusu üzerindeki platforma başarıyla iniş yaptı.

Uçuşun planlandığı gibi giderse, emekli NASA astronotu Michael Lopez-Alegria komutasındaki ekip, Uluslararası Uzay Üssü'ne 20 saatten uzun bir yolculuktan sonra yarın varacak. Astronotları taşıyan ve otomatik pilotla uçan Crew Dragon kapsülü, Dünya'dan 400 kilometre uzaktaki Uluslararası Uzay Üssü'ne kenetlenecek.

Milyarder yatırımcı Elon Musk tarafından 2002 yılında kurulan SpaceX, uçuşu Los Angeles yakınlarındaki merkezinden kumanda ediyor.

Roketin fırlatılmasına Kennedy Uzay Merkezi'nde evsahipliği yapan NASA, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na varmasından sonra sorumluluğu devralacak. İstasyonda sekiz gün kalacak olan astronotlar, bilim ve biyolojik tıp araştırmaları yapacak.

TİCARİ UZAY UÇUŞLARININ DÖNÜM NOKTASI

Havacılık ve uzay şirketleri Axiom, SpaceX ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA arasındaki ortaklığı temsil eden misyon, sektördekiler tarafından "alçak yörünge ekonomisi" olarak adlandırılan ticari uzay seyahatlerinin kapsamının genişletilmesinde önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

NASA Başkanı Bill Nelson, ticari uçuşların özel şirketlere yönlendirilmesiyle NASA'nın insanları Ay, Mars ve uzayın derinliklerinde başka noktalara göndermeye daha çok odaklanabileceğini söyledi.

Bugünkü uçuş, SpaceX'in yaklaşık iki yıl içinde gerçekleştirdiği altıncı insanlı uzay uçuşu oldu. Şirket, daha önce dört kez NASA astronotlarını Ulusararası Uzay İstasyonu'na taşıdı. Eylül ayında gerçekleştirilen "Inspiration 4" uçuşundaysa ilk kez dört kişiden oluşan sivil mürettebat yörüngeye uçtu, ancak Uzay İstasyonu'na kenetlenmedi.

Daha önce de sivil ziyaretçileri ağırlayan Uluslararası Uzay İstasyonu, son AX-1 misyonuyla, ilk kez bir ticari astronot ekibinin istasyonu araştırma laboratuvarı olarak kullanmasına olanak tanıyacak.

Axiom'un dört kişilik ekibi; üç Amerikalı ve bir Alman astronotla ve üç Rus kozmonottan oluşan ve hükümet çalışanları olan Uluslararası Uzay Üssü mürettebatıyla aynı ortamı paylaşacak.

Uçuşun kumandanı 63 yaşındaki İspanya doğumlu Amerikalı Lopez-Alegria, Axiom şirketinde başkan yardımcısı. Komuta sırasında ikinci gelen Larry Connor, emlak ve teknoloji girişimcisi. 70'li yaşlarındaki Connor, aynı zamanda hava akrobasisi pilotu.

İsrailli eski savaş pilotu, yatırımcı ve hayırsever 64 yaşındaki Eytan Stibbe ile 52 yaşındaki Kanadalı işadamı ve hayırsever Mark Pathy, ekibin diğer üyeleri. Stibbe, 2003 yılında dünyaya dönüşü sırasında parçalanan uzay mekiği Columbia'da bulunan yedi astronottan biri olan Ilan Ramon'dan sonra uzaya giden ikinci İsrailli oldu.

AX-1 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda beyin sağlığı, kalp kök hücreleri, kanser ve yaşlanma alanlarında 20'den fazla bilimsel araştırma yapacak.

