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Sivil nüfusunu hedef alan Ermenistan’a ait balistik füze sistemleri imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 05:37 | Son Güncelleme

Azerbaycan’da sivil nüfusunu hedef alan Ermenistan’a ait balistik füze sistemleri etkisiz hale getirildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 14 Ekim, yerel saatle 01:00 civarında, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın işgal altında bulunan Kelbecer bölgesi ile sınıra yakın bir noktaya birkaç balistik füze sistemi yerleştirdiği ve bu bölgedeki füze sistemlerinin, Gence, Mingeçevir ve Azerbaycan’ın diğer şehirlerindeki sivilleri ve altyapıyı hedeflediği belirtildi.Açıklamada, Ermenistan’ın 11 Ekim’de Gence’ye düzenlediği füzeli saldırının benzeri olmaması için ateşlemeye hazır duruma getirilen balistik füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Azerbaycan’da sivil nüfusunu hedef alan Ermenistan’a ait balistik füze sistemleri etkisiz hale getirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 14 Ekim, yerel saatle 01:00 civarında, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın işgal altında bulunan Kelbecer bölgesi ile sınıra yakın bir noktaya birkaç balistik füze sistemi yerleştirdiği ve bu bölgedeki füze sistemlerinin, Gence, Mingeçevir ve Azerbaycan’ın diğer şehirlerindeki sivilleri ve altyapıyı hedeflediği belirtildi.
Açıklamada, Ermenistan’ın 11 Ekim’de Gence’ye düzenlediği füzeli saldırının benzeri olmaması için ateşlemeye hazır duruma getirilen balistik füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

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