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Sivil polis aracını çalarken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 13:55 | Son Güncelleme

İstanbul'da son 1 ayda otoyol ve kavşaklarda lüks ve tek kişinin kullandığı araçların arkasına çarparak (tıklama yöntemi) otomobilleri çalan 4'ü çocuk yaşta 5  kişilik oto hırsızlık çetesi son olarak aynı yöntemi sivil polis aracını çalmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)- İstanbul'da son 1 ayda otoyol ve kavşaklarda lüks ve tek kişinin kullandığı araçların arkasına çarparak (tıklama yöntemi) otomobilleri çalan 4'ü çocuk yaşta 5 kişilik oto hırsızlık çetesi son olarak aynı yöntemi sivil polis aracını çalmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde kameraların bulunmadığı otoyol ve kavşaklarda son 1 ayda yaklaşık 10 aracın arkasına çarparak araçların çalındığı ihbarı üzerine Oto Hırsızlığı Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Genellikle tek kişinin kullandığı lüks araçları tercih eden çete üyeleri, Y.A.(15), S.Y.(17) C.E,(15) M.E(15),O.Y(18) son olarak Başakşehir TEM otoyolu üzerinde Yavuz Sezgin'in kullandığı 34 KF 7564 lüks otomobile arkadan çarptı. Sezgin aracını kontrol etmek için araçtan inerken o sırada çete üyelerinden 3 kişi de Sezgin'i oyalamaya başladı. Bu sırada Sezgin'in bir anlık dalgınlığından yararlanan çete üyeleri anahtarı üzerinde olan otomobile binerek çaldı.

POLİS ARACINI ÇALMAYA ÇALIŞIRKEN KISKIVRAK YAKALANDI

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri hırsızlık çetesini yakalamak için Esenyurt TEM Otoyolu'nda önlem aldı. Hırsızlık çetesi son olarak Yavuz Sezgin'den çaldıkları lüks otomobille Esenyurt TEM Otoyolu Ankara İstikametinde yol kenarında bulunan sivil polis aracını çalmak için tıklama suretiyle arkadan çarptı. Çarptıkları aracın polis aracı olduğunu fark edemeyen çete üyesi 5 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan Y.A.(15), S.Y.(17) C.E,(15) M.E(15), Çocuk Şube Büro Amirliği ekiplerine götürülürken O.Y ise Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Y.A. ve C.E.'nin hırsızlık suçundan iki gün önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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