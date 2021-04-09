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  4. Sivil polis olduğu iddia edilen kişi, 'yol verme' tartışmasında 2 kişiyi darbetti! O anlar kamerada

Sivil polis olduğu iddia edilen kişi, 'yol verme' tartışmasında 2 kişiyi darbetti! O anlar kamerada

09.04.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sivil polis olduğu ileri sürülen ve elinde telsiz olan kişi, trafikte kendisine yol vermediğini iddia ettiği otomobilin önünü kesti. Çıkan arbedede sivil polis, tartıştığı sürücü ile yanındaki kişiyi darbetti. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından çekilen görüntüleri paylaştı.

Sivil polis olduğu iddia edilen kişi, 'yol verme' tartışmasında 2 kişiyi darbetti! O anlar kamerada

Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde emniyete ait hafif ticari araçla ilerleyen ve sivil polis olduğu ileri sürülen kişi, önünde ilerleyen otomobili geçmek istedi.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, araca yol vermedi. Hafif ticari aracın sürücüsü, önüne geçip, durdurduğu otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonrası otomobilin sürücüsünü tartaklayan kişi, ardından araçtan inen yanındaki kişiyi de darbetti. Elinde telsiz olan ve sivil polis olduğu öne sürülen kişi, arbedeyi sonlandırmak isteyen yaşlı bir kadına ise tepki gösterdi. Yaşanan bu olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

CHP'Lİ TANAL GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından çekilen görüntüleri paylaşarak, "Görüntüler Şanlıurfa Akçakale'den. Sivil polis olduğu iddia edilen şahıs, vatandaşı darp ediyor, kötü muamelede bulunuyor. Sebebi her ne olursa olsun devletin polisi, yurttaşa bu şekilde davranmaz. Umarım gereken yapılır" paylaşımında bulundu. (DHA)


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