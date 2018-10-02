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Sivil polisler, 'ATM fareleri'ni böyle yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 16:07 | Son Güncelleme

ANKARA'da bir bankanın otomatik para çekme makinesine (ATM) kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştiren 2 kişi, yakalandı.

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da bir bankanın otomatik para çekme makinesine (ATM) kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştiren 2 kişi, yakalandı. Şüphelilerin, düzenek yerleştirmesi ve polis tarafından yakalanması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batıkent'teki bir banka ATM'sine dolandırıcılar tarafından kart kopyalama cihazı takıldığını belirledi. Hareket geçen ekipler, ATM yakınlarında önlem alarak dolandırıcıların gelmesini bekledi. Bir süre sonra düzeneği sökmek için gelen Aykut K. ve Berzan B., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İĞNE DELİĞİ BÜYÜKLÜĞÜNDE KAMERA

ATM'de yapılan incelemede, kart kopyalama düzeneğinin yanı sıra şifreleri alabilmek için gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi. Kameranın iğne deliği büyüklüğünde olduğu belirlendi. Polis tarafından sökülen kart kopyalama düzeneği ile şüphelileri yaklaşık 100 kişinin bilgilerini kopyaladığı saptandı.

Öte yandan Ankara'da son 3 ayda bu yöntemle 3 milyon TL, son 1 yıl içinde ise 8 milyon TL'lik dolandırıcılık yapıldığı belirtildi.

YAKALANMA ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin, ATM'ye düzenek yerleştirmesi ve polis ekipleri tarafından yakalanması, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-Düzeneklerin ATM’lere yerleştirilmesi
-Polislerin şüphelileri yakalaması
-Ele geçirilen düzenekler
-Düzeneklerin ATM üzerinde uygulanması
-Sistemin çalışmasının anlatımından görüntü
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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