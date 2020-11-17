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Sivil polislerden halk otobüsünde Covid-19 denetimi

17.11.2020 14:09 | Son Güncelleme:
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Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında görevlendirilen sivil polisler, yolcu kısıtlaması getirilen özel halk otobüslerinde denetimlere başladı.Çorum’da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla virüsün bulaşma riskini azaltmak nedeniyle özel halk otobüslerine yolcu sayısı sınırlaması getirildi.

Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında görevlendirilen sivil polisler, yolcu kısıtlaması getirilen özel halk otobüslerinde denetimlere başladı.
Çorum’da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla virüsün bulaşma riskini azaltmak nedeniyle özel halk otobüslerine yolcu sayısı sınırlaması getirildi. Kararın ardından trafik polisi ekipleri de halk otobüslerini denetlemeye başladı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekipler, halk otobüslerini sosyal mesafe ve yolcu sayısı açısından denetliyor. Uygulamaya katılan Trafik Şube Müdürlüğü’nden komiser Bünyamin Demir, şoförleri fazla yolcu almamaları noktasında uyararak, vatandaşı da kurallar hakkında bilgilendirdi.

“Vatandaşlarımızın yardımı olmadan başarılı olamayız”
Vatandaşın yardımı olmadığı sürece bu işin üstesinden gelinemeyeceğini belirten Komiser Bünyamin Demir, “Bizim için önemli olan vatandaşımızın sağlığı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği fazla yolcu almıyorsunuz. Vatandaş ısrar etse de. Vatandaşların yardımı olmadığı sürece bu işi başaramayız. Önemli olan sizin bize destek vermeniz. Siz bize destek verirseniz biz bu işi başarabiliriz” dedi.

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