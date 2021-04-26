HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sivil polisleri 'Abi gelin, oyun var' diye içeri çağırdılar, bedeli ağır oldu

Sivil polisleri 'Abi gelin, oyun var' diye içeri çağırdılar, bedeli ağır oldu

26.04.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kumar oynandığı belirlenen kıraathanelere baskın düzenledi. Baskınlarda kurallara uymayan 4 kıraathanedeki 66 kişiye 228 bin 954 lira ceza kesilirken, şahısların sivil polisleri “Abi gelin, oyun var” diyerek çağırdıkları öğrenildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen 4 adres ise mühürlendi.

Sivil polisleri 'Abi gelin, oyun var' diye içeri çağırdılar, bedeli ağır oldu

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına kurallara uymayan kişilerin toplandıkları kıraathaneleri denetlendi. Kıraathanelerde toplanan şahısların sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarını hiçe sayması pes dedirtti.

AW304857_03

POLİSLERİ 'ABİ GELİN OYUN VAR' DİYE DAVET ETTİLER

Denetim yapan polisler hıncahınç insan dolu Gürsel Mahallesi'nde ihbar üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gelin Sokak üzerindeki kıraathanede yapılan denetimde “Abi gelin. Oyun var içeride" diyerek polisleri adrese davet etti. Polislerin girdiği adreste 8 kişinin içeride olduğu ve yuvarlak masa etrafında oturan dört kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Masa üzerinde ise 550 lira kumar parası ve iskambil kağıtları ile oyun pulları muhafaza altına alınırken, 8 kişiye idari para cezası uygulandı. Yasa dışı kumar oynayan dört kişi ise gözaltına alındı.

AW304857_04

228 BİN 954 LİRA CEZA YEDİLER

Öte yandan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürsel Mahallesi, Harmantepe Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Merkez Mahallesi'nde denetlenen 4 adreste sokağa çıkma kısıtlamasını, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını ihlal eden 66 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 228 bin 954 lira idari para cezası uyguladı. Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan 4 mekan da Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecekGerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek
6 dakika devam eden doluyla kent beyaza büründü6 dakika devam eden doluyla kent beyaza büründü
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Fransa'da Ermeni bir grup Türk ailesine saldırdı

Fransa'da Ermeni bir grup Türk ailesine saldırdı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 532 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 532 kişi hakkında gözaltı kararı

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek

Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.