Sivil savunmada stratejik iş birliği

AFAD ile ASELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruya göre, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Murat Şeker tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

Stratejik cihaz ve sistemlerin milli imkanlarla yurt içinde geliştirilmesini hedefleyen protokol, teknoloji alanında karşılıklı bilgi, deneyim ve uzmanlıkların paylaşılmasını, altyapıların kullanılmasını, araştırma geliştirme faaliyetleri ve görev alanları kapsamında ortak çalışmalar yürütülmesini öngörüyor.

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- Sivil savunmada dışa bağımlılık azalacak

Protokol sayesinde Türkiye'nin stratejik gereksinimlerinin yerelde, milli kaynaklarla karşılanması imkanı doğacak.

Sivil savunmada Türkiye'nin dışa bağımlılığının azalması hedeflenen iş birliği ile afet yönetimi, erken uyarı, haber alma ve yayma, ikaz ve alarm sistemleri ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) savunmaya dönük cihaz ve sistemlerin yerli hale getirilmesi planlanıyor. Bu amaçla cihaz ve sistemlerin milli imkanlarla, yurt içinde tasarlanması ve geliştirilmesi için projeler üretilmesi tasarlanıyor.