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Sivil Tahliyeler Sona Ererken ABD’den Operasyon

29.08.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabil’den bugün sivil tahliyelerin sona ermesi beklenirken Amerika kentte insansız hava aracıyla operasyon düzenledi. Operasyonda hedefin araç içindeki intihar saldırganı olduğu kaydedildi

Sivil Tahliyeler Sona Ererken ABD’den Operasyon

Kabil’den bugün sivil tahliyelerin sona ermesi beklenirken Amerika kentte insansız hava aracıyla operasyon düzenledi. Operasyonda hedefin araç içindeki intihar saldırganı olduğu belirtildi.

Bu, Perşembe günü 13 Amerikan askeriyle 170 Afgan’ın hayatını kaybettiği saldırının ardından Amerika’nın insansız hava aracıyla düzenlediği ikinci operasyon.

Cumartesi günü de Başkan Joe Biden alandaki durumun oldukça tehlikeli olduğunu ve yeni bir saldırının düzenlenebileceğini belirtmişti.

Sivil tahliyeler sona eriyor

Yetkililer Kabil havaalanından sivil tahliyelerin Pazar günü sona ermesinin beklendiğini kaydetti. 113 binden fazla kişinin havaalanından tahliye edildiği belirtildi.

Amerikan güçleri Kabil’den çekilmenin son aşamasında.

Kabil’deki havaalanından tahliye edilmeyi bekleyen sadece 1000’nin üzerinde sivil kaldığı belirtildi.

Sivillerin tahliyelerinin ardından da askerlerin tahliye edilmesine başlanacak.

Amerikalı bir yetkili havaalanında 4 binden az askerin kaldığını belirtti.

Bütün yabancı güçlerin 31 Ağustos’a kadar ülkeden çıkması planlanıyor.

Amerika ve müttefikleri uçaklarla Afganistan’dan 113,500 kişi tahliye etti ama ülkeden çıkmak isteyen binlerce kişi geride kaldı.

Taleban’dan bir yetkili örgütün havaalanının kontrolünü almak için mühendislere ve teknik elemanlara sahip olduğunu belirtti.

Amerika’dan önce Kabil’de görevlerini tamamlayan ülkeler var.

Son İngiliz askeri Cumartesi akşam saatlerinde Kabil’den ayrılmıştı.

Hükümet kurmaya hazırlanan Taleban, Amerika ve Batılı ülkelere geri çekilmenin tamamlanması ardından Kabil’le diplomatik ilişkiler kurması çağrısı yaptı.

Batılı ülkeler genel olarak bunun Taleban’ın özellikle insan hakları konusunda atacağı adımlara bağlı olduğunu kaydediyor.

Kabil genelinde kentin sakin olduğu belirtiliyor.

Taleban, halka eski hükümete ait sahip oldukları silahları ve araçları bir hafta içinde teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Geçen Perşembe günü havaalanı girişindeki patlamada 13 Amerikan askeriyle 170 Afgan hayatlarını kaybetmişti.

Saldırıyı IŞİD-K üslenmiş, Washington, saldırı sonrası düzenlenen insansız hava araçlı operasyonda 2 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Öldürülen örgüt üyelerinin saldırının planlayıcısı oldukları düşünülüyor.

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