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Sivil Toplum Günleri etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 09:55 | Son Güncelleme

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikle, sivil toplum kuruluşları ve kamu çalışanları arasındaki iletişime katkı sağlanması amaçlandı

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen Sivil Toplum Günleri etkinliğine bin kamu personeli ile sivil toplum kuruluşlarından bin temsilcinin katıldığı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sivil toplum kuruluşları ile kamu çalışanları arasındaki iletişime katkı sağlamak üzere çeşitli faaliyetlerin düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda 20 pilot ilin belirlendiği, 81 ilden bin kamu personeli ile bin sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla Sivil Toplum Günleri etkinliği düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun yanında 1500 kamu personeline kamu-sivil toplum kuruluşları iş birliği konusunda eğitimler verilmiştir. Bu etkinliklerle kamu görevlilerinin sivil toplum kavramını ve sivil toplumun rolünü daha iyi anlaması ve böylelikle kurumlararası iletişimin güçlendirilmesi, iş birliği için uygun zeminin hazırlanması, hem merkezi hem yerel idarelerdeki kamu görevlilerinin birlikte çalışarak, sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerine katılımının teşvik edilmesi hedeflenmiştir."

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