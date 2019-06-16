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Sivil toplum kuruluşları: Ballıkayalar’a dokunmayın

16.06.2019 16:51 | Son Güncelleme

Sivil toplum kuruluşları 1.

Sivil toplum kuruluşları: Ballıkayalar’a dokunmayın

7 kilometresi Ballıkayalar Tabiat Parkı’ndan geçirilmesi planlanan Kocaeli-İstanbul projesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na kararını gözden geçirme çağrısı yaptı.TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul ve Kocaeli şubeleri, Kuzey Ormanları Savunması, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği ve doğa savunucuları, içinden otoyol geçirilmesi planlanan Ballıkayalar Tabiat Parkına sahip çıkmak için eylem düzenledi.

Parkta bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çevreciler Çevre ve Şehircilik Bakalığı'na kararı yeniden gözden geçirme çağrısı yaptı. İstanbul-Kocaeli Otoyolu projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan nisan sonunda onay aldı. Olumlu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun ardından proje, geçen ay Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de geçti. Projeye göre, yapılması planlanan 64 kilometrelik otoyolun 1.7 kilometresi Ballıkayalar Tabiat Parkı'ndan geçecek. Böylece İstanbul-Kocaeli arasındaki mesafe için alınan süre 30 dakika kısalacak.

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul ve Kocaeli şubeleri adına hazırlanan ortak bildiriyi okuyan Selin Akyol, Türkiye'de doğal yaşamın hâlâ anayasal güvence altına alınmadığını, mevcut çevre yönetmeliklerinin uygulanmasındaki aksaklıkların anayasada yer alan, her yurttaşın "sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı"nı ihlal ettiğini vurguladı.

Ballıkayalar Tabiat Parkı'ndan geçeceği açıklanan otoyol için 17 bin ağaç kesileceğini hatırlatan Akyol, bu durumun, 1'inci derece doğal sit alanı olan ve içinde pek çok canlıyı barındıran parka geri dönüşü olmayan zararlar vereceğini ifade ettti. Ağaçların kesilmesinden bütün ekosistemin etkileneceğini belirten Akyol, "Ekosistem bütünsel bir ağı tarifler. Bu bütündeki herhangi bir parçayı çıkardığınızda zincirleme olarak diğer parçalar da bu durumdan etkilenecek ve ekosistem çökecektir" dedi.

Taş ocağı açılacak

Akyol, projenin sadece yolla sınırlı kalmayacağını, bölgeye ayrıca bir taş ocağı açılacağını söyledi. Bunun için de yine ağaçların kesileceğini belirten Akyol, proje süresince ve bitiminde yolun kullanımıyla birlikte bölgedeki emisyon miktarının artacağını, doğal yaşamın ve tarım arazileriyle su varlıklarının tehdit altına gireceğini ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projeye onay vererek bilimden ve toplum yararından uzak davrandığını dile getiren Akyol "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı bu yanlıştan dönmeleri için bir kez daha uyarıyoruz. Yarım saatlik bir zaman kazancı için yapılacak olan yol, milyonlarca yıllık bir zamanın dengesini bozacaktır. Ballıkayalar Tabiat Parkı 30 dakikadan daha değerlidir" dedi.

"Muhafaza Ormanı olmalı"

Kuzey Ormanları Savunması adına konuşan Mısra Gedik de "Dünyanın ortak mirası Ballıkayalar'dan elinizi çekin. 200 milyon yıllık doğa harikası Ballıkayalar'dan otobon geçirilemez" dedi. Parkın bin bir çeşit ağacı ile bölgenin akciğerleri olduğuna dikkat çeken Gedik, Türkiye'nin pek çok noktasında benzer uygulamaların olduğunu vurguladı.

"İstanbul, Kocaeli, Düzce, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Sakarya'nın kuzeyindeki eşsiz orman ekosistemi işgal edilmeye ve yağlanmalanmaya çalışılıyor" diyen Gedik, Kuzey Ormanları'nın 6891 sayılı Orman Kanunu'nun 23'üncü maddesi ve "Muhafaza Ormanlarının Ayrılması ve İdaresi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine dayanarak Muhafaza Ormanı kapsamına alınması çağrısı yaptı.

Hızlı tren de onaylandı

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr Mustafa Zengin ise parktan Kocaeli-İstanbul otoyolunun yanı sıra Adapazarı-İstanbul YHT'nin geçmesinin de planlanladığını söyledi. Zengin, demiryolu için de ÇED raporunun onaylandığına dikkat çekti.

Kocaeli-İstanbul otoyolunun sadece Ballıkayalar'ı değil Kocaeli yarımadasındaki 84 hektarlık orman alanını da etkileyeceğini ifade eden Zengin, "Biz eski İstanbul yolunun standartının yükseltilmesi, kalitesinin artırılmasından yanayız. O zaman bu talan olmayacak" dedi.

Açıklamaların ardından çevre ve jeoloji mühendisleri, doğa savunucularıyla birlikte bölgede teknik gezi gerçekleştirdi.

Pelin Ünker / Kocaeli

©Deutsche Welle Türkçe

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