Sivil toplum kuruluşlarından Arakanlı Müslümanlar için güvenli dönüş çağrısı

DAKKA (AA) - Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, zorla göç ettirilen Arakanlı Müslümanların güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için gerekli koşulların sağlanmasını istedi.

Bangladeş'te yerel ve uluslararası 61 sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan ortak açıklamada, yerlerinden edilen Arakanlı Müslümanların durumlarının kötüye gitmesinden endişe duyulduğu ve gönüllü olarak Myanmar'a dönmelerini sağlayacak koşulların sağlanması gerektiği belirtildi.

Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların, gönüllü dönüşlerini sağlayacak koşullar da dahil olmak üzere geleceklerini belirleme haklarının verilmediği, Arakan'daki yerleşim yerlerinin yeni askeri üsler ve kamplar için yıkıldığı belirtildi.

Öte yandan, Fortify Rights örgütü de Myanmar ve Bangladeş hükümetlerden Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmelerini sağlama planlarını askıya almalarını talep etti.

"Şu an yapılacak geri dönüşler tehlikeli ve ihtiyatsız bir eylem olacaktır." ifadesini kullanan Fortify Rights Başkanı Matthew Smith, hükümetlerin yapılan katliamların sorumluluğunu üstlenmeleri ve Arakanlı Müslümanların temel insan haklarından mahrum bırakılmasını engellemeleri gerektiğini kaydetti.