Sivil toplum kuruluşlarından çevre duyarlılığı çağrısı

RİZE (AA) - Rize'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çevrenin korunmasına dikkat çekmek amacıyla ortak bildiri yayımladı.

Kentte faaliyet gösteren 18 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin imzaladığı bildiride, temiz bir çevrenin Anayasal hak olduğu belirtildi.

Çevreyi koruyup kollamanın tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların yasal görevi olduğuna işaret edilen bildiride, Anayasanın 56. maddesinde ve Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmelerinde herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunun kesin hüküm olarak yer aldığı vurgulandı.

Bildiride, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 3. maddesinde de çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevi olup başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkesin çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olduğunun hüküm altına alındığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Anayasanın ve ilgili yasaların bu açık hükümlerine rağmen özellikle ilimizin doğal güzellikleri, yaylaları, dereleri, turizm potansiyeli olan tüm güzellikleri yıllardır hızlı ve plansız, çarpık kentleşme, plansız sanayileşme, tarım alanlarının hızla betonlaşması, sanayi hammaddelerinin orman alanlarından karşılanması, sel, fırtına, kuraklık gibi doğa olayları ve hava kirliliği bölgemizde ve ülke genelinde doğal afet boyutunda yaşanmaya başlamıştır. Rize halkı geçmişten günümüze çevre konusunda olumsuz örnekleri fazlasıyla yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir. Karadeniz'in incisi, yeşil çayı ile ön planda olan ancak son zamanlarda bir o kadar turizm merkezi haline gelen Rize'mizin yaylaları her geçen gün kaçak yapılaşma ile bakirliğini yitirmekte, dere yataklarındaki kaçak yapılaşma hem doğayı tahrip etmekte hem de turizm potansiyelinin sürdürülebilirliğini ve geleceğini tehdit etmektedir."