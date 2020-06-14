Sivil Toplum Kuruluşlarından Diyarbakırlılara Salgın Uyarısı

Corona Virüsü salgını ile mücadeledeki önlemlerin gevşetilmesinin ardından Diyarbakır’da vakalar artmaya başlayınca sivil toplum kuruluşları harekete geçti. 27 STK’dan yapılan ortak açıklamada, salgının yayıldığı uyarısı yapılarak tedbirlere uyulması çağrısında bulunuldu.

Aralarında Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Baro, Tabipler Odası, Eczacılar Odası, Diş Hekimleri Odası’nın da bulunduğu 27 meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu son günlerde Corona Virüsü vakalarının artması üzerine bir açıklama yaptı.

Ortak yazılı açıklamada salgının kontrol altına alınmadığına dikkat çekilerek “Kentimiz özelinde alınan tedbirlerle hemşerilerimizin can güvenliğinin sağlanması için kamu, özel sektör ve biz sivil toplum, emek-meslek örgütlerinin ortak çalışmaları devam ettirilmektedir. Salgın tehlikesi devam etmektedir. Salgının kontrol altına alındığına dair elimizde hiçbir veri yoktur. Bulaşıcılığı yüksek, etkili aşısı ve bilinen bir tedavisi olmayan bir salgın etkeni ile karşı karşıyayız. Bu nedenle alınan tedbirler insan sağlığı açısından son derece önemli ve bir o kadar da gereklidir. Ancak alınan bütün tedbirlere rağmen ilimizde salgından kaynaklı vaka sayısı son günlerde olağanüstü artış göstermiştir. Vaka sayısındaki artışın bu hızla devam etmesi durumunda istenmeyen sonuçlara yol açabilecek, kentin sağlık alt yapısının zorlanmasına neden olabilecektir” denildi.