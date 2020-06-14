Sivil Toplum Kuruluşlarından Diyarbakırlılara Salgın Uyarısı

Corona Virüsü salgını ile mücadeledeki önlemlerin gevşetilmesinin ardından Diyarbakır’da vakalar artmaya başlayınca sivil toplum kuruluşları harekete geçti. 27 STK’dan yapılan ortak açıklamada, salgının yayıldığı uyarısı yapılarak tedbirlere uyulması çağrısında bulunuldu.
Aralarında Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Baro, Tabipler Odası, Eczacılar Odası, Diş Hekimleri Odası’nın da bulunduğu 27 meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu son günlerde Corona Virüsü vakalarının artması üzerine bir açıklama yaptı.
Ortak yazılı açıklamada salgının kontrol altına alınmadığına dikkat çekilerek “Kentimiz özelinde alınan tedbirlerle hemşerilerimizin can güvenliğinin sağlanması için kamu, özel sektör ve biz sivil toplum, emek-meslek örgütlerinin ortak çalışmaları devam ettirilmektedir. Salgın tehlikesi devam etmektedir. Salgının kontrol altına alındığına dair elimizde hiçbir veri yoktur. Bulaşıcılığı yüksek, etkili aşısı ve bilinen bir tedavisi olmayan bir salgın etkeni ile karşı karşıyayız. Bu nedenle alınan tedbirler insan sağlığı açısından son derece önemli ve bir o kadar da gereklidir. Ancak alınan bütün tedbirlere rağmen ilimizde salgından kaynaklı vaka sayısı son günlerde olağanüstü artış göstermiştir. Vaka sayısındaki artışın bu hızla devam etmesi durumunda istenmeyen sonuçlara yol açabilecek, kentin sağlık alt yapısının zorlanmasına neden olabilecektir” denildi.
Açıklamada vaka sayısının artmaması için önlemlere uyulması uyarısı yapan STK’lar şu uyarıları yaptı; “Salgında başarının yolu bulaşıcılığı-hastalanmayı önlemektir. İnsanların birbirleriyle temas oranlarını azaltarak virüsün hasta kişiden sağlıklı kişiye bulaşmasına engel olmaktır. Son günlerde artış gösteren vaka sayısının daha da artmaması, can kayıplarının yaşanmaması ve kentimizin sosyo-ekonomik yaşamının sekteye uğramaması için;
- Kişisel hijyen kurallarına uyalım
- Bu dönemde hasta kişilerle karşılaşmamıza ve hastalığın yayılmasına neden olacak toplu biraraya gelişlerimizi (ev ziyaretleri, düğün, nişan, mevlit gibi etkinlikleri) erteleyelim
- Zorunlu haller dışında mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım, evlerimizde kalalım
- İnsanlarla temas ettiğimiz her yerde ağız ve burnumuzu kapatacak şekilde maske takalım
- Toplu taşıma araçlarında, alışveriş merkezleri gibi yerlerde fiziksel mesafe kurallarına (En az 2 metre uzaklık) titizlikle uyalım
- Evimizden çıkmak zorunda kaldığınız her an maskemizi takmayı, ellerimizi sıkça sabunla yıkamayı ihmal etmeyelim, Unutmayalım ki bu zorlu günleri ancak hep beraber kurallara uyarak, toplumsal dayanışma göstererek aşabiliriz “
Diyarbakır’da normalleşme sürecinin başlamasının ardından vaka sayıları hızla artmıştı. VOA Türkçe’ye konuşan uzmanlar, sayının salgının ilk günlerinden bile daha fazla olduğuna dikkat çekmişti.
Bilim Kurulu’nun halk sağlığı uzmanı üyesi Prof. Levent Akın da, iddiaların aksine sıcak havanın bulaşıcılık konusunda bir etkisi olmadığını söyleyerek Diyarbakır'ı örnek göstermişti. Akın “Sıcağın virüsü engelleyici bir etkisinin olmadığı Diyarbakır’la da ortaya çıktı. Demek ki sıcak virüsün yayılmasını engellemiyormuş. Eğer engellemiş olsaydı Diyarbakır’daki bu vakalarla karşılaşılmazdı" dedi.