HABER

Sivil toplum kuruluşlarından Osman Kavala açıklaması

27.02.2019 16:55 | Son Güncelleme

Af Örgütü, Sınır Tanımayan Gazeteciler ve İnsan Hakları Derneği'nin de aralarında bulunduğu 10 sivil toplum kuruluşu, Gezi protestoları nedeniyle tutuklu Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu'nun serbest bırakılmasını istedi.

Sivil toplum kuruluşlarından Osman Kavala açıklaması

10 sivil toplum kuruluşu Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında hazırlanan Gezi iddianamesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Civil Rights Defenders, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Yurttaşlık Derneği ve Uluslararası Af Örgütü tarafından kaleme alınan yazıda, "Türkiye'de sivil topluma yönelik giderek artan baskılara ve sivil toplumun suçlu haline getirilmesine son verilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu ve 14 sanık hakkında hazırlanan Gezi iddianamesini sanıkları temsil eden avukatların henüz görmediği, anaakım medyada ise ayrıntıların yer aldığı ifade edilen açıklamada, "Mahkeme, suç oluşturma amacıyla uydurulmuş komplo teorilerine dayanan ve güvenilir hiçbir kanıt içermeyen tüm iddianameleri reddetmeli, 16 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala ile 3 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Yiğit Aksakoğlu derhal serbest bırakılmalıdır" ifadesine yer verildi.

11 insan hakları savunucusunun yargılandığı "Büyükada" davasının yedinci duruşmasının bir sonraki ay görüleceğinin belirtildiği açıklamada, bu davada insan hakları savunucularına yöneltilen suçlamaları destekleyebilecek hiçbir kanıt sunulmadığı ifade edildi.

"Bağımsız sivil toplumu yok etmeye yönelik çabalar"

İnsan hakları savunucusu Şebnem Korur Fincancı’nın iki ay önce "Barış Bildirisi"ni imzaladığı için terör propagandası yapma suçundan 2.5 yıl hapis cezasına mahkum edildiğinin hatırlatıldığı, insan hakları savunucusu-avukat Eren Keskin'in ise 100'den fazla davada yargılandığının hatırlatıldığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye’nin de bir parçası olduğu evrensel hukuk, insan haklarına, temel özgürlüklere tam saygıyı sağlamada insan hakları savunucularının, sivil toplumun ve özgür bir medyanın oynadığı önemli role özellikle vurgu yapar. İnsan hakları savunucularının onurunun, fiziksel ve psikolojik bütünlüğünün, özgürlük ve güvenliğinin etkili bir şekilde korunması, insan haklarını savunma hakkının hayata geçirilmesi için de ön koşuldur. Yine evrensel hukuk, insan hakları savunucularının korunmasında esas sorumluluğun devlete ait olduğunu ısrarla belirtir. Devletler, insan hakları savunucularının düşünce ve ifade özgürlüğü, barışçıl toplantı ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere tüm haklarını korumakla yükümlüdür. Biz, aşağıda imzası bulunan örgütler, Türkiye’deki bağımsız sivil toplumu yok etmeye yönelik bu çabaların karşısında duruyoruz ve hak savunucularına yönelik planlı yıldırma ve hukuki taciz yöntemlerine derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz ve yetkililere insan hakları savunucularının korunmasına yönelik uluslararası yükümlülükleri bir kez daha hatırlatmak istiyoruz."

DW, dpa / HT, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!
Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdıPakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı
Uydu teknolojisinde yeni dönemUydu teknolojisinde yeni dönem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Son hali olay olmuştu! 'Ameliyat olmayı...'

Son hali olay olmuştu! 'Ameliyat olmayı...'

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Tarihi zirveden ilk fotoğraf geldi!

Tarihi zirveden ilk fotoğraf geldi!

Instagram'dan istifa eden Zarif, yine Instagram'da istifasını geri çekti

Instagram'dan istifa eden Zarif, yine istifasını geri çekti

Nepal'de Turizm Bakanını taşıyan helikopter düştü

Nepal'de Turizm Bakanını taşıyan helikopter düştü

Dünya devine 'hemen terk edin' çağrısı

Dünya devine 'hemen terk edin' çağrısı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.