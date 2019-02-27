Sivil toplum kuruluşlarından Osman Kavala açıklaması

10 sivil toplum kuruluşu Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında hazırlanan Gezi iddianamesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Civil Rights Defenders, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Yurttaşlık Derneği ve Uluslararası Af Örgütü tarafından kaleme alınan yazıda, "Türkiye'de sivil topluma yönelik giderek artan baskılara ve sivil toplumun suçlu haline getirilmesine son verilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu ve 14 sanık hakkında hazırlanan Gezi iddianamesini sanıkları temsil eden avukatların henüz görmediği, anaakım medyada ise ayrıntıların yer aldığı ifade edilen açıklamada, "Mahkeme, suç oluşturma amacıyla uydurulmuş komplo teorilerine dayanan ve güvenilir hiçbir kanıt içermeyen tüm iddianameleri reddetmeli, 16 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala ile 3 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Yiğit Aksakoğlu derhal serbest bırakılmalıdır" ifadesine yer verildi.