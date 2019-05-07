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Sivil toplum kuruluşlarından ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 15:34 | Son Güncelleme

Yedi Başak İnsani Yardım ve İslami Relief dernekleri Gaziantep'te 1100 aileye gıda yardımında bulundu

GAZİANTEP (AA) - Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ve İngiltere merkezli İslami Relief Derneğinin iş birliğiyle Gaziantep'te 1100 aileye ramazan dolayısıyla gıda kolisi dağıtıldı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, huzur ve bereket ayı ramazanın tüm mazlumlara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Gaziantep'te Türk ve Suriyeli 1100 aileye gıda kolisi dağıttıklarını ifade eden Bulut, "Engelli ve yetim aileler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi herkese elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Bugün de yağdan bakliyata ihtiyaçları olan her şeyin olduğu gıda kolilerini hazırladık. Allah bağışçılarımızdan razı olsun." dedi.

Bulut, ayrıca 1100 aileye maddi durumlarına göre aylık para yardımında bulunduklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Ramazan yardım Yedi Başak İnsani Yardım Derneği

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